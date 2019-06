“Qualche mese fa ho denunciato la mancanza di fondi per le tante opere infrastrutturali e oggi rischia aggiungersi la beffa di perdere i fondi per le opere che sono da completare. Per questo siamo solidali a chi oggi è sceso in piazza a manifestare e sosteniamo la richiesta della Giunta Regionale, tramite l’Assessore Frongia, affinché il Ministero lo nomini commissario Straordinario come previsto dal recente decreto sblocca cantieri” dichiara Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia che con il collega della commissione Trasporti Mauro Rotelli ha presentato una interrogazione in Parlamento – nel territorio della Regione Sardegna, negli ultimi anni, si è registrato un notevole incremento del trasporto privato, determinato, soprattutto, dall’inadeguatezza del trasporto collettivo ed in particolare di quello su rotaia e che gli interventi in questione interessano la viabilità principale ed in particolare: la S.S. 131 “Carlo Felice”, la S.S. 291 “Sassari-Alghero”, la S.S. 729 “Nuova Sassari-Olbia”, la S.S. 125 “Orientale Sarda”, la nuova S.S. 125/133bis, la Circonvallazione di Olbia, la S.S. 127 “Settentrionale Sarda”, la S.S. 195 “Sulcitana Cagliari-Pula”, S.S. 130, S.S. 554,