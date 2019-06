E’ uscito il nuovo video musicale di Daniele Contu intitolato “CITTADINANTA” sulla base di Jambo di Giusy Ferreri .

Dopo la parodia di Despacito del 2017 con circa un milione e mezzo di visualizzazioni e la

parodia Mungo Contento dedicata ai Pastori sardi con un milione di visualizzazioni,

Ignazzino si appresta a vivere una nuova avventura.

Il nuovo personaggio ideato da daniele Contu è Matteo Salvini (pupazzo realizzato da Barry Gordemer, puppet maker televisivo americano), il tema non può che essere quello dei migranti.

Con lo slang tipico Cagliaritano utilizzato da Ignazzino, nasce un nuovo tormentone tutto

da cantare e ballare.

Il video verrà portato nelle piazze nel tour che Daniele Contu sta portando in giro per la

Sardegna in questa estate 2019. Il pupazzo di Salvini non verrà utilizzato per lo spettacolo, ma sarà disponibile al pubblico per le foto.

Per vedere il video clicca qui