La rassegna Finalment l’è venerdé sarà impreziosita quest’anno da una colonna portante della storia del punk rock: Marky Ramone, con la sua band di supporto Marky Ramone’s Blitzkrieg in cui figura Greg Hetson (ex Bad Religion). L’appuntamento, a ingresso gratuito, è per domenica 14 luglio a Cassina Frà Martino, presso Merate (LC).

Marky Ramone è universalmente noto come storico membro dei Ramones, nei quali fu batterista dal 1978 al 1996. Nato a New York nel 1956, Marc Steven Bell, questo il suo vero nome, ha suonato con la band hard rock Dust e con i Voidoids, prima di incontrare, al mitico Cbgb, Dee Dee Ramone che gli chiese di entrare a far parte di quella che è diventata una delle band simbolo del punk rock, in cui ha militato fino allo scioglimento e di cui è l’unico componente rimasto.

Ben lontano dal voler appendere le bacchette al chiodo, Marky Ramone continua a portare in tour in tutto il mondo i successi dei Ramones, conosciuti ormai da tutte le generazioni: da Pet Sematary a I Don’t Want to Grow Up, da I Wanna Be Sedated a Blitzkrieg Bop. Accanto a lui, la band Marky Ramone’s Blitzkrieg, che vede tra le sue fila per l’occasione lo storico chitarrista dei Bad Religion, Greg Hetson.