“Sono onorato di essere stato invitato Prefontaine Classic, una gara a inviti a cui tutti gli atleti aspirano. Darò come sempre il massimo, in una cornice unica nel panorama delle competizioni internazionali”. Partirà venerdì l’avventura di Filippo Tortu in California dove domenica 30 giugno va in scena la settima tappa della IAAF Diamond League 2019. Non Eugene (dove è in corso la costruzione dello stadio per i Mondiali 2021), ma Stanford per l’edizione 2019 del prestigioso meeting americano ed è straordinario il cast degli avversari che attende il primatista italiano sui 100 metri alle 23.39 (ora italiana), nella quarta uscita in poco più di un mese per “Pippo” su questa distanza: sul rettilineo aprirà il gas soprattutto lo statunitense Christian Coleman, 9.79 lo scorso anno, già 9.85 in questa stagione a Oslo proprio contro il 21enne brianzolo delle Fiamme Gialle. Ma tra gli iscritti c’è anche il connazionale campione del mondo Justin Gatlin, alla ricerca del primo sub-10 stagionale, e non mancherà il britannico campione d’Europa Zharnel Hughes (9.91 PB). Con Mike Rodgers, Tortu si è già misurato due volte nelle ultime settimane, a Oslo e a Ostrava, e completano il quadro gli altri statunitensi Cravon Gillespie (recente 9.93) e Cameron Burrell, e il giamaicano Tyquendo Tracey. Lo sprinter azzurro allenato dal papà-coach Salvino continua così il proprio cammino sui 100 metri dopo il 9.97 ventoso (+2.4) di Rieti del 24 maggio, seguito dal 10.10 di Oslo il 13 giugno e dal 10.15 di giovedì scorso a Ostrava. Il recordman nazionale (9.99 lo scorso anno a Madrid) si confronta ormai stabilmente con il top del pianeta sullo sprint puro e anche negli Stati Uniti punta a fare esperienza contro le star globali della velocità, in ottica Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre) per i quali ha già ottenuto lo standard d’iscrizione e ai quali parteciperà anche con la staffetta 4×100.

TV – Il Prefontaine Classic sarà trasmesso in diretta, domenica 30 giugno, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canale 201 e 204 Sky) dalle ore 22.00 alle 0.00.

GIOCHI EUROPEI: FOFANA 13.44 NEI 110HS, ITALIA IN SEMIFINALE

Hassane Fofana e la staffetta “The Hunt” trascinano gli azzurri alla semifinale degli European Games di Minsk. L’ostacolista azzurro eguaglia il primato personale con 13.44 (-0.3) durante il turno di ripescaggio dei Giochi Europei e vince il match odierno dopo l’oro conquistato domenica nella sua specialità. Per il 27enne lombardo delle Fiamme Oro è la conferma della crescita tecnica e della maturità raggiunta, a due settimane dal primo 13.44 siglato a Turku, in Finlandia, valido come standard d’iscrizione per i Mondiali di Doha (27 settembre-6 ottobre). A segno anche la staffetta dei “cacciatori” Enrico Riccobon, Irene Baldessari, Giuseppe Leonardi e Giulia Riva (800-600-400-200), primi al traguardo in 4:28.88 nonostante la partenza con oltre tre secondi di ritardo dalla Grecia che comandava la graduatoria dopo le prime 8 gare. L’Italia tornerà in azione allo stadio Dinamo domani pomeriggio per la semifinale: saranno dodici le partecipanti, divise in due raggruppamenti, e accederanno alla finalissima di venerdì 28 giugno le prime tre di ogni girone.

JUNIOR: OLIVIERI TORNA IN PEDANA NEL MARTELLO

La stagione prosegue con diversi meeting infrasettimanali in tutta Italia, mercoledì 26 giugno. Ad Ancona è atteso per un nuovo test agonistico Giorgio Olivieri (Team Atl. Marche) che in questo mese ha già migliorato due volte il suo record nazionale juniores del martello arrivando fino a 79,23 nella rassegna tricolore di Rieti, dopo il 77,43 ottenuto al meeting tedesco di Halle. Il 18enne di Porto San Giorgio ha poi incrementato il personale anche con l’attrezzo senior, portandolo a 67,59 nella Finale B dei Societari assoluti a La Spezia, e torna a lanciare il martello di categoria da 6 chilogrammi, in vista degli Europei under 20 di Boras (Svezia, 18-21 luglio). Nell’ottava edizione del Memorial Luigi Serresi, annunciata sulla pedana del peso Sydney Giampietro (Fiamme Gialle).