Una mozione alla Camera per dire no all’esportazione verso l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi “di bombe prodotte in Italia e utilizzate contro la popolazione civile dello Yemen”. Il deputato del M5s Pino Cabras è il primo firmatario del documento che riguarda molto da vicino la Sardegna: gli ordigni in questione infatti vengono fabbricati dalla Rwm con sede a Domusnovas, nel Sulcis.

In particolare, si legge nella mozione, “sarebbe opportuno che venissero assunte iniziative per favorire e supportare la riconversione in produzioni civili delle attività delle aziende attualmente interessate alla produzione di armi, anche attraverso l’istituzione di un fondo ad hoc e il rifinanziamento degli incentivi per la ristrutturazione e la riconversione dell’industria bellica e la riconversione produttiva nel campo civile e duale, destinati alle imprese che operano nel settore della produzione di materiali di armamento”.

La decisione del Parlamento italiano, fa notare Cabras, potrebbe arrivare dopo che “già la Germania ha sospeso temporaneamente le proprie licenze di esportazioni di armi verso l’Arabia Saudita fino al 30 settembre”.