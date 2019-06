Aperti oggi a Cagliari i lavori del quinto Comitato di Sorveglianza PON Metro 2014-2020: i quattordici componenti dell’organismo, davanti ai rappresentanti della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e Finanze, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, delle diverse sigle sindacali e associazioni di categoria, si sono riuniti per esaminare l’attuazione dei progetti e i risultati. Ad introdurre i lavori il neo sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu.

A disposizione di Cagliari 40 milioni di euro, suddivisi in cinque assi di intervento: Agenda Digitale, Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana, Servizi per l’inclusione sociale, Infrastrutture per l’inclusione sociale, Assistenza tecnica. I progetti in attuazione sono complessivamente 463. Nella prima parte della mattinata, i lavori del Comitato si sono concentrati sulla presentazione delle previsioni di spesa e le principali iniziative avviate e già in corso nel 2019.

Illustrate anche tre buone pratiche del programma a cura delle città di Torino, Milano e Bari, rispettivamente sulle tematiche dell’Asse 1 (Digitale), Assi 3 e 4 (Servizi e Infrastrutture di inclusione Sociale), Asse 2 (Mobilità sostenibile). Questo pomeriggio, per la chiusura dei lavori il quinto Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane si è occupato di informazione, comunicazione e monitoraggio ambientale.