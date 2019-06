Nuovo bando per il reinserimento dei 377 lavoratori del Parco Geominerario della Sardegna. La gestione delle procedure è affidata all’Aspal, Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, mentre il piano per i dipendenti sarà realizzato nel biennio 2020-21.

E’ quanto previsto da una delibera di Giunta approvata su proposta delle assessore a Lavoro e Industria, Alessandra Zedda ed Anita Pili.

In questo modo, spiega Zedda, “intendiamo garantire nel medio termine la stabile occupazione dei lavoratori”. Complessivamente gli importi disponibili per l’esecuzione del piano ammontano a 45,3 milioni.