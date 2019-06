“Con l’insediamento avvenuto ieri del nuovo sindaco di Illorai, Tittino Cau, il primo leghista nell’isola, è ufficialmente iniziata la riscossa di un’Italia, quella dei piccoli centri, delle comunità vive e vitali, che da troppo tempo era stata dimenticata dalla svolta salottiera della sinistra”. Così il deputato e coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, festeggia e augura buon lavoro al primo sindaco del Carroccio nella storia dell’Isola.

“E’ da qui che il Paese riparte, dalle esigenze concrete della popolazione che nonostante tutto si ostina a far vivere luoghi meravigliosi, custodi del patrimonio tradizionale che caratterizza la bellezza, la varietà e la forza vera dell’Italia – sottolinea Zoffili – E anche se, com’è giusto, il nostro Governo resta comunque attento a quanto accade nelle grandi città, a far la differenza col passato è proprio la particolare cura che stiamo dedicando ai piccoli centri, soprattutto in Sardegna, come dimostra il continuo impegno su tante piccole e grandi questioni, ad esempio garantire ovunque la copertura della rete telefonica, migliorare l’efficienza nell’assistenza medica, proteggere l’agricoltura, la pesca, gli allevamenti, senza dimenticare i molti fondi sbloccati dal ministro Salvini per iniziative a sostegno della sicurezza e dello sviluppo territoriale”.