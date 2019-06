Capofila dello speed e thrash metal, gli Anthrax arrivano in Italia per un’unica data del loro tour domenica 4 agosto al Metal For Emergency di Filago (BG).

Nata a New York nel 1982 dal chitarrista Scott Ian e dal bassista Dan Lilker, la band è considerata grazie al successo dei primi lavori, una dei gruppi big four dei thrash metal, insieme a Metallica, Slayer e Megadeath.

Gli Anthrax hanno venduto oltre dieci milioni di dischi, diventando l’incarnazione vivente del genere in America, sopravvivendo a due ere complete in musica: la prima più classica, la seconda avvicinadosi al rap metal e mostrando che l’album classici fossero un concetto superato. La band è la più vivace dei big four e probabilmente l’unico membro di quella leggendaria schiera che ha tenuto gli occhi sempre fissi e concentrati verso il futuro.

Le sonorità groove/thrash non sono facili da abbandonare però per la band e dopo una parentesi rap metal, We’ve Come for You All segna il ritorno alle origini. Il 2011 è un anno importantissimo per la band che dopo anni si riunisce a Joey Belladonna.

Gli Anthrax sono Joey Belladonna (voce), Frank Bello (basso), Charlie Benante (batteria), Jonathan Donais (chitarra), Scott Ian (chitarra ritmica).

Il concerto sarà con ingresso gratuito