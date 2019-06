“Mozione alla Camera contro esportazione armamenti Bombe RWM? Meglio tardi che mai”, afferma così la nota di Sardegna Pulita.

“Finalmente una parte della maggioranza del governo si e’ decisa con grave e colpevole ritardo, a presentare richiesta per bloccare l’esportazione delle bombe rwm verso l’Arabia Saudita, paese in guerra nello Yemen”, afferma Ennio Cabiddu di Sardegna Pulita.

“Questo e’ quanto da subito, Sardegna Pulita, chiedeva di fare al governo GrilloLeghista, con iniziative eclatanti e denunce a tutti i livelli istituzionali, al Quirinale dal presidente Mattarella, a Montecitorio alla Camera dei Deputati, 2 volte all’Ambasciata Arabia Saudita a Roma, al Consolato tedesco, alla sede Rai di Roma, al Ministero Esteri della Farnesina a Roma, con le innumerevoli manifestazioni in Sardegna presso palazzo della Regione Sardegna e davanti la fabbrica Rwm a Domusnovas”, incalzano i pacifisti.

“Inoltre, diverse nostre denunce alla Procura della Repubblica, contro il traffico fuorilegge di esportazione bombe Rwm, e non ultima, la denuncia da noi presentata nei confronti dei 5 ministri di questo Governo, ritenuti presunti colpevoli e complici nella strage di civili innocenti e bambini yemeniti, per non aver stoppato e revocato la licenza di fornitura armamenti ad un paese in guerra, come la Legge 185/ 90 prescrive”, conclude la nota di Cremone e Cabiddu.