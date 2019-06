Condizioni meteo che si mantengono fortemente estive su tutta la nostra regione. Siamo in presenza di un robusto campo di Alta Pressione proveniente dal nord Africa, Alta Pressione che sull’Europa occidentale sta dando luogo a un’ondata di caldo record. Stiamo parlando di temperature che supereranno 40°C, battendo record fatti segnare nella terribile estate del 2003.

Significa che la parte più rovente della struttura anticiclonica è sbilanciata a ovest, ciò servirà a scongiurare picchi termici eccezionali qui da noi. Non significa che non stia facendo caldo, tutt’altro, nella giornata di ieri la colonnina di mercurio ha superato localmente 40°C e il picco di caldo è previsto tra oggi e venerdì.

Tra l’altro c’è un po’ di pulviscolo sahariano in sospensione, non ai livelli delle ondate africane precedenti ma quanto basta a offuscare parzialmente il cielo.

La situazione dovrebbe migliorare, termicamente parlando, nel corso del weekend grazie a dei venti secchi da nord-nordest che serviranno sia a far scendere le temperature sia a far calare drasticamente l’umidità relativa. Si starà decisamente bene e sarà un fine settimana assolutamente ideale per il mare perché non farà eccessivamente caldo e non ci sarà l’afa. Ovviamente splenderà il sole, senza grossi intoppi.

In collaborazione con Meteo Sardegna