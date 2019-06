Mauro Giovanni Carta, docente di Psichiatria alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari, è il nuovo presidente della Società Italiana Ricerca Traslazionale e Professioni sanitarie (Sirteps). L’elezione del professore è stata annunciata all’Università La Sapienza di Roma nei giorni scorsi durante il Congresso dell’importante Società scientifica.

Carta è stato eletto per il periodo dal 2020 al 2022: nella prolusione che ha tenuto durante i lavori, ha affrontato il tema dello stato attuale della ricerca traslazionale in Italia e del rapporto fra ricerca traslazionale e mondo dell’assistenza. La Sirteps è nata dall’esigenza di trovare una sintesi tra alcune discipline che hanno come denominatore comune la ricerca traslazionale, le professioni sanitarie e l’innovazione tecnologica.

A differenza della ricerca di base, che ha come scopo primario la generazione di nuova conoscenza, il fine principale della scienza traslazionale è il miglioramento della salute umana, maturato come specifica competenza nell’ambito della salute del paziente declinata in tutti i suoi aspetti: dalla medicina di laboratorio alle nuove metodologie d’indagine clinica e medico-chirurgica, fino alla ricerca della salute psicologica e motoria. Tutto ciò attraverso azioni di confronto scientifico, ricerca, advocacy e formazione professionale, anche tramite la partecipazione in Commissioni, Gruppi e Tavoli di lavoro tecnici istituzionali ed Associazioni scientifiche affini, volti a promuovere la diffusione delle conoscenze e l’aggiornamento scientifico.