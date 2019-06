A Foras – contra a s’ocupatzione militare de sa Sardigna accoglie con estremo favore la notizia che a Orgosolo, il prossimo 30 giugno alle ore 17:00 con partenza in via Gramsci, si svolgerà una marcia collettiva per celebrare il cinquantesimo anniversario della lotta della popolazione orgolese contro l’installazione di un poligono militare nella zona di Pradu, nota in italiano come Pratobello.

Pratobello, ancora oggi, è uno degli esempi più importanti per chi lotta contro l’occupazione militare della Sardegna e A Foras, partecipando all’iniziativa, vuole celebrare la memoria, l’impegno e la passione civile di quelle persone che, cinquant’anni fa, riuscirono a salvare la propria terra combattendo contro un avversario ben più potente di loro.

“Ritenendo che sia opportuno celebrare quella memoria anche con la nostra quotidiana azione politica contro l’occupazione militare della Sardegna, la mattina del 30 giugno alle ore 10:00 in località su Dentes (SP 48, km 4), si svolgerà la nuova Assemblea Generale di A Foras”, affermano gli antimilitaristi.

“Dopo il corteo di Cagliari del 2 giugno auspichiamo la partecipazione di tutte e tutti per discutere i prossimi passi del movimento contro le basi. Lo faremo ad Orgosolo per simboleggiare la continuità di un percorso di liberazione che da Pratobello arriva fino ai giorni nostri”, conclude la nota.