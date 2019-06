Ricorsi elettorali al secondo round: dopo i due discussi il 12 giugno – e respinti il giorno dopo – è in corso al Tar Sardegna l’esame degli altri dodici presentati dopo il voto delle regionali del 24 febbraio. Possibili rinvii.

“Oggi possono accadere due cose – ha spiegato l’avvocato costituzionalista Andrea Pubusa che esporrà il ricorso sulla legge elettorale – la prima è che si discutano le cause e che i giudici le decidano entro domani, la seconda è che probabilmente verrà disposto un rinvio perché ci sono notifiche da perfezionare. Sono state fatte a pochi consiglieri e la procedura richiede una notifica per pubblici proclami a tutti. Questa è l’ipotesi più probabile, in questo caso le discussioni slitterebbero a ottobre o novembre”.