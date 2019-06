Musica, ora è ufficiale: Rammstein in concerto a Torino il 13 luglio 2020

Il tanto atteso ritorno dei Rammstein in Italia è stato finalmente annunciato, dopo i grandi successi del nuovo album omonimo e i numerosi “sold out” registrati nel tour degli stadi europei di questa estate.

La band sarà in concerto il prossimo 13 luglio 2020 allo Stadio Olimpico di Torino per quella che si preannuncia come la data delle date per gli amanti del rock.

L’ultima volta che abbiamo visto la band tedesca su un palco italiano risale al 2016. Adesso l’attesa è finita ed il sogno dei fan si realizza di nuovo: “Europe Stadium Tour 2020” passerà anche in Italia.