Due vasti incendi sono partiti pochi minuti fa, uno in zona viale Elmas verso Santa Gilla e un altro verso la Ss 195, alle porte di Cagliari.

E’ attualmente in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco, che stanno operando in contemporanea su più fronti per riuscire a domare le fiamme.

L’incendo si è sviluppato per il forte vento e le temperature elevate, che superano i 35 gradi.

Notizia in aggiornamento