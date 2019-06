Proseguiranno fino a venerdì 5 luglio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale della via Is Mirrionis, nel tratto compreso tra la via Cadello e la via Emilia.

La strada è parzialmente chiusa ed il traffico è regolato da un moviere dell’impresa che consente il flusso dei veicoli in transito.

I lavori di bitumatura comporteranno rallentamenti per il traffico. Si consiglia pertanto, per quanto possibile, di utilizzare percorsi alternativi.