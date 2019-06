Tutti assolti per non aver commesso il fatto.

E’ la sentenza emessa questa mattina dalla giudice monocratica del tribunale di Nuoro, Luisa Rosetti, nei confronti dei vertici di Abbanoa a conclusione del processo su uno smaltimento di rifiuti nell’agro di Fonni. Erano imputati il direttore generale del gestore idrico, Sandro Murtas, il suo predecessore Vincenzo Franzini, gli ex amministratori unici Alessandro Ramazzotti e Carlo Marconi e l’ex responsabile del distretto di Nuoro Tonino Natale Carta, tutti difesi dall’avvocato Massimiliano Ravenna.

La vicenda risale al 2014 quando il Comando della stazione forestale di Gavoi segnalò uno sversamento di liquami nel rio Flumen de Vidda. Gli accertamenti individuarono l’origine nel mancato funzionamento di un sollevamento fognario in via Sassari, che avrebbe dovuto rilanciare i reflui provenienti dalla zona Pip e da alcune abitazioni in località Sorabile verso il depuratore del Bim Taloro.

Il difensore degli imputati è riuscito a dimostrare come i rappresentanti di Abbanoa non avessero alcuna responsabilità sulla vicenda.

Tra il 2007 e il 2008, nel periodo di passaggio delle competenze tra il Comune e il gestore unico, era stata la stessa amministrazione di Fonni a indicare l’impianto di sollevamento come “non funzionante” e quindi impossibilitato a passare sotto la responsabilità di Abbanoa. Da qui l’assoluzione per i vertici dell’ente idrico.