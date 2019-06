La Procura di Roma ha formalizzato la richiesta di archiviazione per la sindaca Virginia Raggi, indagata per abuso d’ufficio in uno dei filoni di indagine sul nuovo stadio della Roma.

Si tratta della seconda richiesta avanzata dai pm dopo il no del gip Costantino De Robbio che il 20 aprile scorso ha disposto una nuova tranche di indagini.

Il giudice ha sollecitato il pm Elena Neri a svolgere una serie di audizioni tra cui quelle di due consiglieri del IX municipio, Paolo Barros e Paolo Mancuso (già presidente della Commissione urbanistica del municipio), entrambi ex degli M5S.