Una donna di 44 anni ed il figlio di 21, di Tertenia, sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato mentre coltivavano 56 piante di marijuana, alte da 40 centimetri a 1 metro e 40, nel terreno intorno alla loro villetta.

La scoperta dopo una perquisizione dei carabinieri della stazione di Tertenia, con l’ausilio del Nucleo cinofili dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna e dei militari della Compagnia di Jerzu. Madre e figlio devono rispondere di coltivazione illegale di stupefacenti in concorso.

Nelle auto dei due e all’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto altri 11 grammi di marijuana e materiale vario per il confezionamento delle dosi. In attesa del rito direttissimo, per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari.