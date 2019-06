«Ieri abbiamo notificato all’Assessorato regionale degli Enti Locali la richiesta di un

Questo è quanto abbiamo notificato ieri in una richiesta di intervento “nei tempi più

rapidi possibili” presentata ieri all’Assessore regionale degli Enti Locali attraverso il nostro

capogruppo Marco Piras.

Questa mattina il documento è stato protocollato anche alla Procura della

Repubblica di Cagliari, al fine di valutare eventuali profili di rilevanza penale nell’adozione

– o nella mancata adozione – di specifici atti da parte dei soggetti competenti.

Ci auguriamo pertanto che quanto riportato oggi dalla stampa circa l’imminente

provvedimento della Giunta regionale corrisponda al vero. Anzitutto perché in questo

modo verrebbe rispettato il dettato normativo, e ancor più per il bene della Città, che ha

bisogno vitale di liberarsi del peggior sindaco e della peggiore amministrazione della sua

storia”.

Pd Quartu