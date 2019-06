Un grave incidente stradale è avvenuto intorno alle 19.44 sulla SS125, dove un autocarro si è scontrato con un’autovettura.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme alle ambulanze del 118.

Si contano tre feriti, uno in gravi condizioni trasportato con l’elisoccorso del 118 in codice rosso in ospedale.

La strada è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge.