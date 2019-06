Dolianova, devastato dalle fiamme un ovile: salvati gli animali

Vasto incendio nella notte a Dolianova, dove è stato distrutto un ovile.

Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco giunti con diversi mezzi e che hanno, da prima, provveduto a mettere in salvo gli animali, caprette, oche, galline, e a spegnere le fiamme che hanno coinvolto dei container, due carcasse di auto, legna e la vegetazione, masserizie e attrezzature, nel rogo sono state individuate alcune bombole di GPL, localizzate e messe in sicurezza e raffreddate.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.