E’ il 13 luglio 2019 il termine ultimo per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La proposta di candidatura deve essere redatta in carta semplice e, a pena di esclusione, firmata dal candidato. Copia del modulo può essere scaricata dal sito internet www.consregsardegna.it.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Consiglio regionale o tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente indirizzo: consiglioregionale@pec.crsardegna.it o con consegna al protocollo generale del Consiglio regionale, via Roma n. 25, Cagliari (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13).