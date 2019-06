Un cagliaritano di 80 anni alla guida di una Renault Clio non è riuscito a frenare per tempo e ha tamponato violentemente un Polo ferma ed incolonnata al semaforo di viale Ferrara in prossimità via Caboto.

La Polo, a causa dell’urto, ha tamponato una Golf ferma al semaforo.

Il conducente della Polo, un uomo 56enne di Quartu e la conducente della golf, una donna 39enne di Capoterra, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.