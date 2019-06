Per il quinto anno consecutivo, piazza d’Italia ospiterà la “Laurea in piazza”, cerimonia pubblica di proclamazione dei nuovi dottori dell’Università di Sassari voluta dal Rettore Massimo Carpinelli.

L’appuntamento è per venerdì 28 giugno alle 17.00. Quest’anno una parte della cerimonia sarà dedicata al conferimento della laurea magistrale honoris causa in “Lettere, Filologia Moderna e Industria culturale” a Flavio Manzoni, Senior Vice President del Design Ferrari. La V edizione di “Laurea in piazza” è stata presentata dal Rettore Massimo Carpinelli, dal Delegato per la divulgazione scientifica e promozione dell’immagine Roberto Furesi, dal Direttore dell’Accademia di Belle arti “Mario Sironi”, Antonio Bisaccia. Sono intervenuti anche Carlo Colombino e Francesca Ripamonti del “Centro riunito” e Antonio Planetta dell’Associazione “Eventi 6”. Per “Laurea in piazza”, sono attesi nel cuore di Sassari circa 600 nuovi dottori e dottoresse che festeggeranno l’obiettivo della laurea con amici e parenti nel corso di un evento ideato dall’Università e sposato da tutta la città. La festa si chiuderà con il tradizionale lancio dei tocchi verso il cielo.

Novità. Numerose le novità di quest’anno. Oltre ai neolaureati e alle neolaureate dell’anno accademico 2017-2018 (tra maggio 2018 e aprile 2019), anche 14 neo Dottori di ricerca riceveranno la pergamena nella splendida cornice di piazza d’Italia (ma sono 54 quelli che hanno conseguito il titolo nel XXXI ciclo).

Un po’ di numeri. Dei 2100 laureati dell’anno accademico considerato, si sono iscritti alla cerimonia della “Laurea in piazza 2019” 606 laureati. Questa la suddivisone per dipartimento: Agraria 51, Architettura 30, Chimica e farmacia 31, Giurisprudenza 94, Medicina veterinaria 5, Scienze biomediche 32, Scienze economiche 73, Scienze mediche chirurgiche e sperimentali 91, Scienze umanistiche e sociali 83, Storia, scienze dell’uomo e della formazione 103.

Il programma. La serata comincerà con l’ingresso del corteo accademico, sottolineato dall’esibizione del Coro dell’Università di Sassari. È previsto un intervento del Rettore Massimo Carpinelli, seguito dai saluti del Sindaco di Sassari Nicola Sanna. Subito dopo, verrà illustrata la proposta di conferimento della laurea honoris causa a Flavio Manzoni, nuorese, il quale terrà una lectio doctoralis intitolata “Ferrari Design: Il metalinguaggio della forma”. La serata proseguirà con la consegna dei diplomi ai dottori di ricerca, la premiazione dello studente più meritevole dell’anno accademico 2017-2018, la consegna delle pergamene e la proclamazione dei neolaureati e delle neolaureate. In chiusura, il lancio dei tocchi verso il cielo e il flash mob dei numerosi esercizi commerciali (ben 180) che hanno aderito all’iniziativa.

Il premio al laureato più meritevole. Anche quest’anno l’Università di Sassari assegnerà un premio di mille euro al laureato (o alla laureata) selezionato confrontando la sua media ponderata con la media ponderata dei laureati in corso del medesimo periodo e corso di studi (dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019). Inoltre durante la cerimonia verranno attribuiti altri 72 premi da 500 euro ciascuno agli studenti più meritevoli (nella misura del 5 per cento per ogni corso di laurea). Durante la consegna delle pergamene da parte del Rettore, alla presenza del Prorettore vicario e dei direttori dei 10 dipartimenti, si esibirà un quartetto jazz composto da Lorenzo Agus, Marco Maltalenti, Massimo Russino e Mariano Tedde.

Laurea in piazza “Plastic free”. Sarà un’edizione di “Laurea in piazza” completamente plastic free, all’insegna della sostenibilità ambientale. Ai neodottori saranno distribuite borracce rivestite in ceramica da riempire nei distributori di acqua che saranno posizionati nella piazza in occasione della cerimonia. Anche i bicchieri che saranno distribuiti dagli stand sono compostabili ed eco-compatibili.

“La pillola del giorno dopo” in concerto. Come ogni anno, al termine della cerimonia “Laurea in piazza”, la festa continuerà nel segno della musica, con la band “La Pillola del Giorno Dopo” e il deejay “The Jackal”.