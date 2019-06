Gli attivisti e attiviste di Greenpeace sono in azione da questa mattina all’alba sulla piattaforma di estrazione “Prezioso”, situata nello Stretto di Sicilia.

Stanno protestando contro l’imminente ampliamento delle attività estrattive del progetto Offshore Ibleo e per mandare un messaggio chiaro al Governo che, continuando a puntare su petrolio e gas, non sta facendo abbastanza per affrontare l’emergenza climatica.