I The Vamps, gruppo pop rock britannico composto da Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball e Tristan Evans, sono considerati una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi dieci anni.

Nel corso della loro carriera hanno collaborato con numerosi artisti e hanno supportato band come i The Wanted, le Little Mix e cantanti come Demi Lovato, Selena Gomez e Taylor Swift.Il quartetto ha iniziato a spopolare nel 2012, anno nel quale tramite YouTube sono riusciti a farsi conoscere in tutto il mondo.

Nel 2013 hanno pubblicato il singolo di debutto “Can We Dance” che ha ricevuto oltre 1 milione di views in sole due settimane e ha debuttato alla #2 della Official Single Charts, seguito dal singolo “Wild Heart”. Entrambi hanno anticipato l’uscita dell’album di debutto “Meet The Vamps” che ha debuttato alla #1 della Official Albums Chart. L’album ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico, scalando le classifiche pop mondiali.

Nel 2015 è stato pubblicato il secondo album “Wake Up”.

“Night & Day” è il titolo del terzo album rilasciato in due parti. La prima parte Night & Day (Night Edition) è stata pubblicata a luglio 2017, e “Night & Day (Day Edition) a luglio dell’anno successivo.

L’album è stato anticipato dai singoli “All Night”, “Middle of the Night” e “Hands”.

“All Night” certificato platino in Italia, ha totalizzato quasi 400 milioni di stream su Spotify con oltre 3,5 milioni di vendite.

I The Vamps sono una delle band inglesi che ha raggiunto il maggior successo nel mondo, con più di 2 miliardi di stream golbali, 10 milioni di ascoltatori mensili e 2,7 milioni di follower su Spotify.

Inoltre, la band è molto forte anche sui social media, con quasi 6 milioni di like su Facebook, oltre 4 milioni di follower su Twitter e 2,6 milioni di follower su Instagram.

“Missing You” è il titolo del nuovo EP pubblicato lo scorso aprile.

Tornano in Italia per una data unica il 9 novembre al Fabrique di Milano.