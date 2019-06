Tre pescatori sportivi sono stati intercettati e denunciati alla Procura di Sassari dalla Guardia costiera di Porto Torres, che la scorsa notte li ha bloccati mentre pescavano di frodo all’interno dell’Area Marina Protetta dell’Asinara. I tre sono stati denunciati anche per non essersi fermati all’alt dei militari e per aver navigato a luci spente, mettendo così a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. I pescatori di frodo sono stati individuati in piena notte su un gommone che navigava nel tratto di mare compreso tra Punta “Li Giorri” e Punta “Barbarossa” ricadente nella Zona “B” di riserva parziale dell’Area Marina Protetta.

Alla vista dei militari, i pescatori abusivi hanno tentato di darsi alla fuga approfittando del buio e delle numerose cale presenti all’Asinara, e hanno gettato in acqua il pescato e le attrezzature. I militari della Guardia costiera li hanno inseguiti e hanno costretto il gommone ad arenarsi in una zona di basso fondale. I tre sono stati quindi identificati e denunciati.