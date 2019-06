Nuovo controllo della guardia di finanza per il contrasto all’evasione fiscale. Nel mirino delle fiamme gialle è finito un salone di bellezza del Sulcis-Iglesiente.

Le indagini sono partite a seguito di specifica attività di intelligence che ha coniugato le risultanze dell’attività di controllo economico del territorio e l’analisi delle numerose informazioni contenute nelle banche dati in uso al Corpo. Il controllo si è concentrato su eventuali lavoratori “in nero”, insieme alla verifica degli adempimenti previsti dalle normative fiscali relativi alla tenuta delle scritture contabili da parte del datore di lavoro.

L’attività ispettiva ha permesso di rilevare che, per l’anno d’imposta 2016, non eta stato regolarizzato il versamento delle ritenute d’acconto ai fini IRPEF operate sulle buste paga a fronte di stipendi e T.F.R. corrisposti al personale dipendente, per un importo complessivo pari a 1.128 euro.