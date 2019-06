Meteo Sardegna: le previsioni per il weekend

Negli ultimi giorni abbiamo sperimentato temperature estremamente alte, temperature caratteristiche dell’aria rovente proveniente dal nord Africa. L’Anticiclone subtropicale, come previsto, ci sta facendo soffrire perché oltre al calore eccessivo si sono innalzati i tassi di umidità relativa e conseguentemente stiamo registrando condizioni d’afa. L’ondata di calore ha innescato temperature superiori a 40°C ed anche temperature minime particolarmente alte.

Ora la situazione è destinata a “migliorare”. Il termine “migliorare” in condizioni anticicloniche è un paradosso, ma a fronte di condizioni climatiche disagevoli il weekend sarà certamente più gradevole. Blande infiltrazioni d’aria fresca in quota andranno a stemperare l’aria, difatti prevediamo una diminuzione delle temperature anche di 5-6°C. Non significa che non farà caldo, perché sabato ad esempio non mancheranno ancora punte di temperatura massima oltre 35°C. Ma domenica, ad esempio, le massime difficilmente supereranno 32-33°C.

Il dominio dell’Alta Pressione proseguirà, certo, ma non avrà quelle caratteristiche subtropicali degli ultimi giorni. Splenderà il sole, non ci saranno nubi significative e quindi possiamo concludere che saranno condizioni ideali per il mare. Tale scenario dovrebbe accompagnarci anche nella prima settimana di luglio, pur con un nuovo incremento delle temperature. Per il momento non c’è alcun break stagionale all’orizzonte.