Un mese di appostamenti, di riprese filmate, di intercettazioni ambientali hanno permesso agli Agenti del Comando di Polizia Locale di Sassari di documentare una fiorente attività di spaccio che si sviluppava quotidianamente in via Tavolara, in città, sia sulle panchine poste in corrispondenza dei capolinea degli autobus, ma anche all’interno dei giardini pubblici. La centrale dello spaccio era sviluppata principalmente sulle panchine in cui gli spacciatori cedevano la droga ritiravano il denaro.

Sono stati alcuni genitori, preoccupati per le prolungate assenze dei figli da scuola e per la frequentazione assidua dei giardini, i primi a dare l’allarme. Proprio la giovanissima età dei consumatori ha spinto il Comando ad accelerare l’attività investigativa: sono stati identificati due uomini come organizzatori ed esecutori materiali dello spaccio.

Stamani, su richiesta del pm e ed ordinanza del Gip, gli agenti della Municipale hanno eseguito due misure di custodia cautelare, di cui la prima è stata attuata nei confronti di un uomo, già agli arresti domiciliari, che sarebbe dovuto essere sottoposto alla misura del divieto di dimora nel comune di Sassari che si è tramutata in arresto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo, W. P., sassarese di 44 anni,è stato tradotto dagli agenti nel carcere di Bancali in attesa del dibattimento fissato il prossimo 9 luglio. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nella sua casa del centro storico gli agenti, supportati dal nucleo cinofilo, hanno trovato oltre 600 grammi di marijuana . Il secondo uomo, B. M. sassarese di 34 anni, sottoposto alla misura degli arresto domiciliari, è stato raggiunto presso la propria abitazione in cui gli è stato notificato il provvedimento.