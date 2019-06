C’è anche una docente dell’Università di Cagliari tra i 40 indagati nell’inchiesta della Procura di Catania per lo scandalo dei concorsi truccati: già sospesi dal servizio per ordine del Gip il rettore dell’ateneo catanese, Francesco Basile, e altri nove professori.

Si tratta di Maura Monduzzi, professoressa ordinaria di Chimica Fisica della facoltà di Scienze, Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Alla prof, 69 anni, laureata a Cagliari in Chimica Industriale e ordinaria dal 2001, è stato notificato dalla Digos di Cagliari l’avviso di garanzia. La docente deve rispondere di concorso in abuso d’ufficio.

Secondo le accuse Monduzzi avrebbe fatto parte della commissione di un concorso che si è tenuto a Catania il 25 novembre del 2017, sfociato in una serie di denunce da parte dei partecipanti per presunte irregolarità.

“È un problema che riguarda l’Università di Catania. Sono sorpresa, conosco la professoressa Monduzzi per essere un’eccellente studiosa e docente. Siamo fiduciosi che la magistratura farà chiarezza nel più breve tempo possibile”. Così la rettrice dell’Università di Cagliari, Maria Dal Zompo, commenta l’indagine a carico della docente ordinaria di Chimica e Fisica, Maura Monduzzi, alla quale è stato notificato un avviso di garanzia per concorso in abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Catania per lo scandalo dei concorsi truccati. Gli uffici legali dell’ateneo cagliaritano stanno ora valutando gli eventuali provvedimenti nei confronti di Monduzzi.