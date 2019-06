Il Comune di Carbonia informa la cittadinanza che nella giornata di sabato 29 Giugno, dalle ore 9 alle ore 13, è prevista la chiusura del traffico veicolare in via Piave, nel tratto da via Trieste a via Balilla, al fine di consentire i lavori di abbattimento di due alberi pericolanti – 1 ficus e 1 un cipresso – presenti in un’area privata.

La ratio del provvedimento nasce dalla necessità di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini in una strada dove è stata riscontrata la presenza di alberi potenzialmente pericolosi per la circolazione stradale e per il passaggio dei pedoni.