Una Fiat Panda condotta da un 55enne, nel percorrere via Cadello in direzione via Campania, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e nel contempo è andata a collidere contro una Ford Fiesta in sosta regolare sul lato destro.

A seguito della collisione un minore di 12 anni, passeggero della Panda, è stato soccorso e trasportato dal 118 al P.O. Brotzu in codice verde.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di rito.