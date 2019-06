All’ospedale San Martino di Oristano sono ripresi questa mattina gli esami mammografici che erano stati sospesi più di due settimane fa a causa del malfunzionamento del vecchio apparecchio.

Ora è stato attivato un nuovo mammografo di ultima generazione installato nei locali della radiologia territoriale. “Consente di compiere un salto di qualità nella diagnosi dei tumori grazie all’utilizzo di una tecnologia, la tomosintesi – spiega la Assl – con cui si riesce ad individuare e localizzare eventuali lesioni in maniera molto accurata, anche in fase precoce”.

Il servizio di Radiologia, in collaborazione col personale, sta adesso organizzando turni straordinari per consentire alle pazienti che non si sono potute sottoporre alla mammografia di recuperare l’esame nel più breve tempo possibile.