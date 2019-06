Aperti al pubblico i nuovi servizi igienici della stazione di Cagliari. Situati in prossimità della Locomotiva storica nel Velario della Stazione, lungo il passaggio che conduce verso il piazzale ovest, sono dotati di un atrio comune che consente l’accesso allo spazio nursery per le esigenze dei bambini e dei neonati e a quello per le persone a ridotta mobilità.

I nuovi servizi hanno ambienti separati per uomini e donne, organizzati ciascuno con antibagno con tre lavabi dotati di erogatori elettrici di acqua, sapone ed aria e con tre toilette con accessoristica in acciaio da incasso.

Sono aperti tutti i giorni dalle 6 alle 22, con tariffa a pagamento di un euro, dotati di un servizio di controllo fisso. I lavori sono durati quattro mesi per un investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di 180 mila euro.