“Le mozioni sullo Yemen e sulla sospensione di alcune tipologie di bombe sono un indirizzo politico e nemmeno vincolante ma visto l’impatto sociale che il provvedimento avrebbe sull’occupazione in Sardegna è urgente che sia convocato un tavolo di confronto tra Governo e azienda (Rwm, ndr) per programmare il futuro ed evitare che si perda anche un solo posto di lavoro”: lo afferma Salvatore Deidda, capogruppo di FdI in commissione Difesa.

“Un tavolo di confronto – prosegue – che veda il coinvolgimento anche dell’A.i.a.d. (Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza) e pensi al futuro. Parlare di riconversione è demagogico – conclude – ma ipotizzare altre soluzioni è doveroso e non va lasciato niente di intentato”.