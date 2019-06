Un incendio si è sviluppato questa sera intorno alle 21 vicino al centro abitato di Maracalagonis.

Sospinte dal vento le fiamme si sono avvicinate alle case e sono grazie all’intervento della protezione civile nessuno è rimasto coinvolto.

Prosegue anche per la giornata di domani l’allerta della protezione civile per l’alto rischio incendi in tutta la regione.