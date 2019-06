Incidente stradale mortale durante la scorsa notte in via Cadello, a Cagliari.

N. L., un giovane 23enne di Dolianova, alla guida di una Smart ForTwo, dopo aver percorso via Is Mirrionis nel tratto in discesa da piazza D’Armi, arrivato alla rotatoria con via Campania è andato a urtare il cordolo dell’aiuola spartitraffico e, dopo aver abbattuto una palina della segnaletica e aver imboccato via Cadello, si è rovesciato su un fianco andando a impattare su un palo della linea filoviaria per poi fermarsi al centro della carreggiata.

Un’unità medicalizzata del 118 giunta sul posto ha constatato il decesso del giovane.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.