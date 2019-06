Incidente mortale introno alle 4,30 di stamani a Cagliari. Una Smart condotta da un giovane di 23 anni, mentre percorreva la via Is Mirrionis, in direzione via Cadello, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo della rotonda ed è stata catapultata ad oltre 30 metri di distanza, finendo la sua corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, di fronte ad un market di via Cadello.

Il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e i medici del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.