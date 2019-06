Furto, percosse e danneggiamento. Con queste accuse i Carabinieri hanno denunciato 14 francesi in vacanza in Ogliastra. Il 13 giugno scorso, in piena notte, i militari delle Stazioni di Tortolì, Bari Sardo e della Squadriglia di Lanusei (Nu) sono dovuti intervenire in forze all’interno di una nota struttura ricettiva ogliastrina, a seguito di una richiesta di soccorso arrivata al 112 da parte dei dipendenti del resort che erano stati aggrediti da un gruppo di turisti.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno identificato i villeggianti francesi, che nel frattempo erano rientrati ubriachi nelle loro stanze. Dagli immediati accertamenti è emerso che il gruppo si è introdotto all’interno dei due bar della struttura dopo aver rotto le saracinesche, sottraendo liquori e altri alcolici. Il trambusto creato ha attirato l’attenzione dei dipendenti del resort, i quali hanno chiesto spiegazioni ai francesi: a quel punto i turisti li hanno aggrediti e dopo aver ingaggiato una colluttazione, si sono allontanati, rientrando nelle loro camere fino all’arrivi dei Carabinieri.

Ad avere la peggio è stato un dipendente della struttura turistica che ha riportato un trauma cranico, una contusione al ginocchio sinistro ed una ferita lacero contusa al piede destro, con 10 giorni di prognosi. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di accertare la responsabilità dei 14 francesi che di conseguenza sono stati denunciati per furto, danneggiamento aggravato e percosse.