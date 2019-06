Intervento risolutivo della Squadra Volanti della Questura di Cagliari che stamani, in poco più di un’ora, ha sventato una strage in via San Giuliano, in città. L’intervento è iniziato verso le 9 quando una donna di 40 anni, L.A. e residente in un paese del Campidano separata dal marito, S.F.A., 35enne brasiliano, ha chiamato il 113 chiedendo aiuto perché il l’uomo l’aveva appena chiamata avvisandola che qualora non si fossero rimessi insieme avrebbe fatto saltare in aria l’appartamento.

Gli Agenti delle Volanti sono immediatamente accorsi sul posto e il dirigente Michele Mecca, sul cestello dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, è entrato nell’appartamento insieme ai pompieri, trovandolo saturo di gas in quanto l’uomo aveva lasciato aperta la bombola e tagliato il tubo. Nel frattempo l’uomo era irreperibile.

Pochi minuti dopo la donna ha richiamato il 113 segnalando di aver ricevuto una telefonata dall’ex marito che si stava dirigendo nel paese del Campidano per ucciderla insieme ai tre figli. Immediatamente la Polizia ha attivato i Carabinieri del paese, che sono andati in casa della donna per assicurare a lei e ai bambini la giusta protezione. Contemporaneamente è stato attivato il sistema di geolocalizzazione del cellulare dell’uomo, che intorno alle 10,15 è stato trovato in via Alghero e fermato. Ora la posizione dell’uomo, attualmente in Questura, è al vaglio del magistrato di turno che sta valutando le accuse che potrebbero essere strage, minacce e maltrattamenti in famiglia.