Esce un nuovo singolo dei Balentia, pionieri del rap in lingua sarda. “Nieddu”, interamente in sardo, inserito nell’omonimo album già pubblicato lo scorso dicembre, è accompagnato da un video, da oggi on line.

Formata da Su Maistu (Alessio Mura) e Lepa (Andrea Mura) originari di Mogoro (Oristano), è tra le band più attive e longeve del panorama musicale indipendente sardo. Il nuovo video è diretto e montato da Fabio Ortu per la produzione Eja TV, che insieme a Alessio e Andrea Mura vede protagoniste numerose comparse provenienti da Guinea Bissau, Colombia, Senegal, Nord America e Italia.

“Un brano notturno – spiega Alessio Mura, autore dei testi – che tratta temi di grande attualità quali la discriminazione, la paura dell’altro, del diverso, e in maniera più generica analizza i tempi bui che stiamo vivendo, in cui il nero è il colore dominante, come la notte, come ciò che si teme quando non si riesce a decifrarlo”.

Il singolo sarà presentato nei live il 3 agosto a Mogoro e il 10 Agosto a Jerzu. Sul palco insieme ai fratelli Mura anche Alessandro Atzori al basso, Mauro Mulas alle tastiere, Gianrico Manca alla batteria.