Tutto pronto a Sassari e Monserrato, comune della città metropolitana di Cagliari, per il secondo turno delle comunali del 16 giugno scorso. I seggi presenti nelle 157 sezioni allestite nei due comuni sono stati insediati regolarmente.

I componenti sono già a lavoro per completare le operazioni preliminari all’apertura delle votazioni prevista per domani alle 7. Come per il primo turno, anche per il ballottaggio le urne resteranno aperte sino alle 23, poi lo scrutinio partirà subito dopo la chiusura dei seggi.

A Sassari il centrosinistra è avanti con il magistrato, Mariano Brianda (34%), mentre l’ex sindaco e senatore Nanni Campus, indipendente di area centrodestra, si è fermato al 30,5%.

A Monserrato, invece, è in testa il sindaco uscente Tomaso Locci (48,8%), area di centrodestra. La sfidante è Valentina Picciau, esponente del Pd che parte dal 23,6% dei consensi.

Alto il rischio di una bassa affluenza, visto che questa tornata elettorale si svolge in piena stagione estiva. Al primo turno a Sassari si era arrivati al 54,7% degli aventi diritto, a Monserrato al 51,3%.