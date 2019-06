Per dimostrare la “piena ed incondizionata solidarietà a Carola Rackete”, comandante della Sea Watch 3 arrestata dopo essere attraccata a Lampedusa, e chiedere “che venga liberata subito, poiché essa non ha fatto altro che obbedire ad una legge superiore che è quella di voler essere e rimanere umana”, il Cagliari Social Forum organizza un presidio di protesta davanti alla prefettura di Cagliari.

L’appuntamento è per lunedì 1 luglio alle 10 in piazza Palazzo. “Vogliamo dare il benvenuto a queste 45 persone e manifestare la nostra avversione contro le politiche migratorie di questo e dei governi che si sono succeduti nel tempo – spiega l’associazione in una nota – Chiediamo che i migranti vengano trattati come persone che aspirano ad una vita dignitosa e non come ‘pacchi postali’ da distribuire a seconda della ‘generosità’ che gli stati membri della Ue dimostrano, e che, quindi, possano recarsi dove desiderano andare”.