Carola Rackete sia rimessa in libertà. E’ l’appello che rivolge all’Italia il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn.

In un post su Facebook indirizzato all’ “amico” e collega Enzo Moavero Milanesi, Asselborn scrive che “salvare vite è un dovere e non può mai essere un reato o un crimine. Non farlo, al contrario, lo è”.