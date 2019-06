I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu, impegnati nelle ricerche di Massimiliano Mallus, 52enne accusato dell’omicidio della sorella Susanna, 55enne, hanno appena preso in consegna l’uomo.

Recuperato dal 118 in stato confusionale in giro per Quartu Sant’Elena a seguito di una segnalazione di cittadini che lo hanno riconosciuto dala fotografia diffusa stamani dagli stessi Carabinieri.

L’uomo è stato portato all’ospedale Brotzu