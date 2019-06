Incendio questa sera del camper in cui viveva Luca, il portuale sfrattato mesi fa a Quartucciu.

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza una bombola di GPL.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di loro competenza.