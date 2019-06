Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115 i Vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 01:00, per l’incendio di un’auto (Mercedes Smart) in via Lucio Floro Anneo.

La squadra di Pronto intervento arrivata sul posto ha subito estinto l’auto in fiamme evitandone il coinvolgimento alla palazzina adiacente, dove la facciata ha subito alcuni danni, le cause dell incendio sono ancora in fase di accertamento.